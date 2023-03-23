США оправдывают решение Британии поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном

Последствия использования обедненного урана были замечены во время войны в Персидском заливе

Отчаянное положение ВСУ на поле боя вынуждает западных кураторов Киева прибегать к запрещенным приемам. В Вашингтоне попытались оправдать решение Лондона поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Снаряды, которые является по сути "грязными бомбами", в администрации Белого дома назвали вполне обычным оружием. Впрочем, в своем стремлении сдержать Россию американские власти не считаются ни с чем, и закрывают глаза даже на мнение своих граждан.

Мощный взрыв на химзаводе в Техасе. Об этом американцы узнают не из новостных телеканалов - из соцсетей. Власти сухо комментируют новость, не сообщая о жертвах. А ведь этот британский завод – один из крупнейших производителей фенола и ацетона в мире, а еще там разливают кумол – жидкость используют при производстве автохимии и чистящих средств. Но американской экологии после серии катастроф с поездами, перевозившими химикаты, уже, видимо, все нипочем. Как это скажется на здоровье американцев, политиков не волнует. В сенате накануне снова говорили об Украине, Китае и России. И неудивительно, что этот разговор прервали.

Женщина обвинила госсекретаря в профнепригодности. Дипломат, который не умеет договариваться. Припомнила ему недавнюю 1-минутную встречу с Сергеем Лавровым и призвала не отправлять оружие Киеву. Вот только, чего хотят американцы – последнее, о чем пекутся их политики. Настоящую угрозу они видят не в экономической ситуации в стране – банки США массово становятся банкротами - не в экологии и даже не в преступности, а в дружбе Москвы и Пекина. После недавнего визита председателя КНР в Россию Белый дом знобит.

Ежедневные протестные прогулки в Германии. Вечер накануне тоже не стал исключением. Под барабаны жители Мюнхена кричат о высокой инфляции и о прекращении поставок оружия на Украину. Больше половины жителей Германии опасаются втягивания своей страны в войну.

В конце этой недели в Брюсселе европейские политики снова будут говорить о поддержке Киева, но ход переговоров в этот раз может нарушить раздор, произошедший между Францией и Германий. А все из-за запрета продаж автомобилей с традиционными двигателями, который Париж проталкивает, а Берлин принципиально блокирует. Консервативный Олаф Шольц итак шел у всех на поводу, даже в истории с украинскими танками, теперь пытается показать зубы. Турция официально заявила, что в конфликт Киева и Москвы ввязываться не хочет. У других европейских стран начали заканчиваться терпение и вооружение.

Украина в ходе военных действий с Россией использует в день от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил The Guardian генсек НАТО. По его словам, расход снарядов опережает западное производство этих боеприпасов. На помощь пришла Британия, решившая отправить ВСУ боеприпасы с обедненным ураном.

А вот так в Белом доме прокомментировали планы Лондона поставить "грязное" оружие в Киев: "Были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Они и близко не представляют ядерной угрозы. Это обычный тип боеприпасов, который используется. Если Россия глубоко обеспокоена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант - переместить их через границу и вывезти из Украины".

Как пояснил Кирби, обедненный уран используют для боевых целей. Эти снаряды летят быстрее и легче раскалывают броню. Гораздо хуже побочный эффект применения боеприпасов для мирного населения. Радиоактивная пыль после взрыва попадает в атмосферу и в почву и отравляет все живое. Практически навсегда. Последствия использования обедненного урана были замечены во время войны в Персидском заливе. Всплеск необъяснимых болезней, рака у детей, рожденных с генетическими уродствами, среди иракского народа, особенно на юге вблизи полей сражений.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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