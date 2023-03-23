ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Париж стянуты дополнительные силы

12:00
  • четверг
  • 23 марта 2023

В демонстрациях могут принять участие сотни радикалов из движения "жёлтых жилетов"

Снова столкновения с полицией, локальные погромы, ночные шествия по улицам Парижа и других крупных городов. В руках – горящие факелы, под ногами – горящие мусорные баки. Небольшая разминка перед объявленной на сегодня девятой общенациональной забастовкой. Всё для того, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста.

К бессрочно бастующим мусорщикам и энергетикам примкнули работники транспорта и других отраслей. Граждан предупредили: сегодня лучше никуда не ездить. В аэропортах Парижа, Лиона, Марселя, Тулузы отменены до 30 процентов авиарейсов. В метро ходит лишь каждый третий поезд, на железных дорогах ситуация ещё хуже. В Ницце сотрудники вызвали для разговора на ковёр президента Макрона. Вернее, на рельсы.

Сам глава государства накануне пригрозил: к бастующим работникам ключевых отраслей могут применяться жёсткие дисциплинарные меры. Демонстрации будут разгоняться конной полицией. Впрочем, на телевидение президент пришёл, чтобы в очередной раз попытаться убедить соотечественников в необходимости назревшей реформы.

Но пока миллионы готовы выходить на митинги. Рабочими доков в Марселе заблокирован грузовой порт страны. Вторую неделю не работают мусороперерабатывающие заводы.

В Париж уже стянуты дополнительные силы силовых спецслужб. В полиции ожидают, что в сегодняшних демонстрациях могут принять участие сотни радикалов из движения "жёлтых жилетов". А если протесты затянутся, то под угрозой окажется и первый государственный визит во Францию британского монарха. По неофициальной информации, торжественный ужин в честь Карла III 27 марта уже решено перенести из Версаля в Елисейский дворец.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты во Франции
Протесты во Франции
Протесты во Франции
Протесты во Франции
Протесты во Франции
Протесты во Франции
Протесты во Франции
Протесты во Франции
Забастовка во Франции
Забастовка во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.