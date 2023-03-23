В Париж стянуты дополнительные силы

В демонстрациях могут принять участие сотни радикалов из движения "жёлтых жилетов"

Снова столкновения с полицией, локальные погромы, ночные шествия по улицам Парижа и других крупных городов. В руках – горящие факелы, под ногами – горящие мусорные баки. Небольшая разминка перед объявленной на сегодня девятой общенациональной забастовкой. Всё для того, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста.

К бессрочно бастующим мусорщикам и энергетикам примкнули работники транспорта и других отраслей. Граждан предупредили: сегодня лучше никуда не ездить. В аэропортах Парижа, Лиона, Марселя, Тулузы отменены до 30 процентов авиарейсов. В метро ходит лишь каждый третий поезд, на железных дорогах ситуация ещё хуже. В Ницце сотрудники вызвали для разговора на ковёр президента Макрона. Вернее, на рельсы.

Сам глава государства накануне пригрозил: к бастующим работникам ключевых отраслей могут применяться жёсткие дисциплинарные меры. Демонстрации будут разгоняться конной полицией. Впрочем, на телевидение президент пришёл, чтобы в очередной раз попытаться убедить соотечественников в необходимости назревшей реформы.

Но пока миллионы готовы выходить на митинги. Рабочими доков в Марселе заблокирован грузовой порт страны. Вторую неделю не работают мусороперерабатывающие заводы.

В Париж уже стянуты дополнительные силы силовых спецслужб. В полиции ожидают, что в сегодняшних демонстрациях могут принять участие сотни радикалов из движения "жёлтых жилетов". А если протесты затянутся, то под угрозой окажется и первый государственный визит во Францию британского монарха. По неофициальной информации, торжественный ужин в честь Карла III 27 марта уже решено перенести из Версаля в Елисейский дворец.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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