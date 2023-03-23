Специалисты устанавливают причины происшествия

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Самаре. Накануне вечером в центре города загорелся доходный дом Челышёва - историческое здание, которое является памятником архитектуры федерального значения.

Очаг возгорания находился на третьем этаже, но пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям, огонь перекинулся на крышу. В общей сложности площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Ему присвоили третий повышенный уровень сложности.

В ликвидации открытого горения участвовали более 150 сотрудников МЧС, было задействовано свыше полусотни единиц техники. Из здания оперативно эвакуировали всех находящихся внутри людей, пострадавших нет. В настоящее время пожар полностью потушен, идет проливка конструкций.

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