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Стартовал приём заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

12:01
  • четверг
  • 23 марта 2023

Проект помогает найти цифровые решения для реальных задач от города и бизнеса

Начался приём заявок на конкурс для IT-специалистов "Лидеры цифровой трансформации". Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Проект помогает найти цифровые решения для реальных задач от города и бизнеса. К участию допускаются как жители столицы, так и профессионалы со всего мира. В этом году в два раза увеличен призовой фонд и количество победителей по сравнению с предыдущим.

Особо отличившиеся получат уникальный шанс найти заказчиков и внедрить свои цифровые разработки. Оценивать конкурсантов будут представители столичных департаментов, а также специалисты крупных компаний и корпораций.

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