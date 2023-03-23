В крымский парк львов "Тайган" привезли животных из зоопарков Донбасса

Животные постепенно осваиваются на новом месте

Муфлоны, ламы, редкий вид баранов, львица. В крымский парк львов "Тайган" на временное содержание привезли животных из зоопарков Донбасса. Рядом с местами ведения боевых действий звери находились в постоянной опасности и испытывали стресс, да и обеспечивать им должный уход было непросто. Животные постепенно осваиваются на новом месте и первое время проведут на карантине под наблюдением ветеринаров.

Молодая львица из Донецка на людей не реагирует: то ли еще не отошла после переезда, то ли совсем отвыкла от посетителей за время боевых действий. А вот к сородичам проявляет неподдельный интерес. Особенно к мужскому полу. В соседнем вольере – сразу четыре ухажера.

Пока пугливые муфлоны боязливо изучают свой новый вольер, красные бараны пристально следят за прохожими - нет ли чего вкусного. Но чтобы завилять хвостиком, хватает и доброго слова.

Безопасность ощущают и ламы. Старшая ждет потомство. Но ведет себя спокойно – видимо, уже поняла, что ее криа, так называют детенышей, ничего не угрожает. А вот подростки пока еще пугливые.

Чувства у животных намного острее, чем у человека. Особенно это касается слуха. Поэтому любые разрывы снарядов даже в 10 километров от зоопарка они слышат и, конечно же, нервничают, переживают. В Донецке даже от пролетающей мимо авиации или проезжающей мимо техники животные впадали в состояние стресса. Особенно это касается малышей.

Сотрудники крымского парка львов уже эвакуировали животных из зоны проведения спецоперации: из Херсона, Мариуполя, Бердянска – несколько раз из Донецкого зоопарка. Во время этой поездки в столицу Донбасса привезли 100 мешков сухого корма от краснодарских коллег. Это для многочисленных собак, которых оставили на передержку или просто бросили. Животных много, содержать их без поддержки сложно – практически нет посетителей, а большинство сотрудников на фронте.

Привезенные на полуостров животные ближайший месяц проведут на карантине под наблюдением ветеринаров. Впрочем, вольеры открыты, уже идет социализация, звери в том числе привыкают к давно забытому вниманию посетителей.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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