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В Мелитополе произошел теракт

10:13
  • четверг
  • 23 марта 2023

Пострадал полицейский

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.

Взрывное устройство сработало на улице Крупской. Пострадал полицейский, он госпитализирован. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой ноги.

"В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в региональном главке МВД России.

Власти назвали произошедшее терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. На месте происшествия работают взрывотехники.

"Режим Зеленского в очередной раз показал свою террористическую сущность. Они, не скрывая, радуются, взрывая людей, которые восстанавливают мирную жизнь в городе", - заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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