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Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ в "Активном гражданине"

11:05
  • четверг
  • 23 марта 2023

Мэр перечислил станции, которые участвуют в голосовании

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале пригласил жителей столицы принять участие в голосовании на портале "Активный гражданин" и выбрать самую красивую из новых станций Большой кольцевой линии метро.

"Выбираем из новых станций Большой кольцевой линии самую красивую. В строительстве БКЛ участвовала вся Москва. Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия. Пришло время подвести итог нашей совместной работы и выбрать лучшие из девяти новых станций, открытых 1 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

Мэр также перечислил станции, которые участвуют в голосовании: "Марьина Роща" с колоннами в виде фарфоровых чайников; "Рижская" со светящимися арками, которые символизируют въездные ворота в город; "Сокольники" с портретами первых строителей московского метро; "Текстильщики", потолок которой напоминает ткацкий станок; "Печатники" с колоннами в виде буквы "П"; "Нагатинский Затон", которую украшают мозаики с рыбами; "Кленовый бульвар" со стильным вестибюлем в черно-белых тонах; "Каширская" с чеканными панно известного советского скульптора Зои Ветровой; "Варшавская", павильоны которой украшены панелями, имитирующими огни города.

Выбрать можно до трех станций и проголосовать за них в проекте "Активный гражданин".

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Станция БКЛ "Рижская"
Станция БКЛ "Рижская"
Станция "Кленовый бульвар" БКЛ
Станция "Кленовый бульвар" БКЛ
Станция БКЛ "Марьина роща"
Станция БКЛ "Марьина роща"
Станция БКЛ "Сокольники"
Станция БКЛ "Сокольники"
БКЛ
БКЛ
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