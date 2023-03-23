КС не приравнял посуточную сдачу квартиры к гостиничным услугам

Необходимо соблюдать баланс

Посуточная сдача частной квартиры не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам.

Такое постановление вынес Конституционный суд (КС) России. Прецедентом стало дело предпринимателя из Пскова, который сдавал квартиру как гостиницу и уплачивал налог по упрощенной системе. В квартире-гостинице постоянно проводили шумные мероприятия, в том числе и по ночам, что не нравилось соседям.

В итоге суд общей юрисдикции признал эту деятельность гостиничными услугами и запретил мужчине использовать квартиру таким образом, передает "Парламентская газета"

Право собственника распоряжаться своим имуществом может быть ограничено "федеральным законом, в частности, для защиты прав и законных интересов других лиц", говорится в постановлении суда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"