КС не приравнял посуточную сдачу квартиры к гостиничным услугам

Необходимо соблюдать баланс
Посуточная сдача частной квартиры не может автоматически приравниваться к гостиничным услугам.
Такое постановление вынес Конституционный суд (КС) России. Прецедентом стало дело предпринимателя из Пскова, который сдавал квартиру как гостиницу и уплачивал налог по упрощенной системе. В квартире-гостинице постоянно проводили шумные мероприятия, в том числе и по ночам, что не нравилось соседям.
В итоге суд общей юрисдикции признал эту деятельность гостиничными услугами и запретил мужчине использовать квартиру таким образом, передает "Парламентская газета"
Право собственника распоряжаться своим имуществом может быть ограничено "федеральным законом, в частности, для защиты прав и законных интересов других лиц", говорится в постановлении суда.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"