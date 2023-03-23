Собянин: Три новых соцобъекта построят в ТиНАО по программе стимулирования создания рабочих мест

Это даст Москве более 1,6 тысячи рабочих мест

Собянин рассказал о строительстве новых объектов социальной инфраструктуры в Румянцеве.

Школа - детский сад, деловой и торговый центры будут построены инвесторами в ТиНАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, вместе с жильем люди получают новые объекты социальной инфраструктуры. Москва ведет застройку сбалансированно.

"Застройщик, возводя коммерческие и социальные объекты, получает льготы, а в городе снижается дефицит рабочих мест и сокращается маятниковая миграция", - объяснил мэр.

Новые Школа - детский сад, деловой и торговый дадут ТиНАО больше 1,6 тысячи рабочих мест, добавил Собянин. Общая площадь будущих объектов составит 58,6 тысячи квадратных метров. Инвестиции в реализацию проектов составят 4,5 миллиарда рублей

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного, офисного, образовательного и развлекательного назначения, а также в сфере здравоохранения и питания. На данный момент одобрены проекты, предполагающие суммарные инвестиции в объеме около 161 миллиардов рублей, что позволит создать около 59 тысячи рабочих мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"