В России с коронавирусом госпитализированы 1475 человек

Скончались 36 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1475 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 23 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 12512 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 13759 человек, скончались 36 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2013 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 154. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1336 человек, в Московской области – 292.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22550395 случаев заболевания, зарегистрировано 396974 летальных исхода.

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