Собянин: Студенты Бауманки получат два больших здания для отдыха и самоподготовки

Комплекс будет включать в себя два больших корпуса для отдыха и самоподготовки.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новый комплекс Бауманского университета. Основные работы в строящемся комплексе МГТУ завершат в начале 2024 года.

"Строители проводят отделку фасадов, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Планируем завершить основные работы в начале 2024 года", - рассказал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Многофункциональный комплекс будет включать в себя два больших корпуса для отдыха и самоподготовки. Запланированы кафе, коворкинг, зоны для неформального общения и групповых занятий, пространство для спорта, киберспортивный клуб и зал музыки.

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