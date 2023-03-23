Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта

"23 марта. Точка отсчета. Следи за новостями" - это фейк

Сообщения о том, что на уличных билбордах и экранах в метро Москвы якобы транслируется реклама, анонсирующая какое-то событие 23 марта, являются фейковыми.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

"Распространенная в сети информация о якобы появившихся в Москве плакатах с датой 23 марта не соответствует действительности", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в Москве на уличных билбордах и экранах в метро появилась странная реклама на фоне российского триколора: "23 марта. Точка отсчета. Следи за новостями". В тексте не уточняется, что именно.

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