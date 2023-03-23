Мишустин: по России нанесли санкционный удар, вызовы удалось преодолеть

Премьер представил ежегодный отчёт о работе правительства

Беспрецедентные меры поддержки, которые обеспечили рост реальных доходов граждан, рекордный уровень исполнения нацпроектов и снижение инфляции. Об этом сегодня в Госдуме говорил премьер Михаил Мишутин. Он представил ежегодный отчёт о работе правительства.

Как подчеркнул глава кабмина, по нашей стране был нанесён мощный санкционный удар. И главной целью был именно народ России. Эти вызовы удалось преодолеть. Отечественный бизнес адаптировался к новым условиям. Для целого ряда компаний снизили налоговые ставки, системообразующим предприятиям выделили около полутора триллионов рублей.

Комплекс мер правительства также позволил справиться с ростом инфляции. Её уровень приближается к целевым значениям.

"Была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков. Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны. Во многом за счёт ранее выстроенной национальной платёжной и расчётной инфраструктуры. А замещение доллара и евро в нашей внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами", - заявил Мишустин.

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