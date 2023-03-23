Путин обсудил с Цивилёвым социально-экономическую ситуацию в Кузбассе

Регион динамично развивается

Социально-экономическую ситуацию в Кемеровской области Владимир Путин обсудил сегодня в Кремле с губернатором региона Сергеем Цивилёвым, передает "ТВ Центр".

Кузбасс динамично развивается. В области реализуется программа по созданию современной инфраструктуры и диверсификации экономики. Новый импульс будет придан расширению горнолыжного кластера Шерегеш. Этому поспособствует строительство аэропорта.

Большое внимание власти уделяют поддержке семей участников спецоперации. За каждой из них закреплен социальный работник. В ходе встречи президент предложил обсудить вопросы, которые еще требуют решения.

Путин: "Я посмотрел именно проблемные вопросы, которые вы поднимаете, связанные с перевозкой угля, с достройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса. Есть и другие вопросы, которые вы хотели бы обсудить. Давайте обо всем по порядку, но первое, конечно, хотелось бы услышать вашу оценку состояния социально-экономической сферы в Кузбассе".

Цивилёв: "По вашему решению была сделана программа правительством в кратчайшие сроки социально-экономического развития Кузбасса. Вся программа выполняется точно в срок. И результаты у нас очень хорошие. Жители Кузбасса уже видят реальные изменения, и очень много слов благодарности за то, что в Кузбассе происходит. Все гости, которые к нам приезжают, тоже с удивлением замечают изменяющийся Кузбасс".

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