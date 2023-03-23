В Москве рассказали о конкурсе "Добро не уходит на каникулы"

Он даёт уникальную возможность школьникам внести свой вклад в волонтёрское движение

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая запуску Всероссийского грантового конкурса "Добро не уходит на каникулы".

Организаторы рассказали о целях проекта, условиях участия и номинациях, а также о развитии волонтёрской деятельности в образовательной среде. Основные направления - помощь детям, пожилым и одиноким людям, забота о животных.

Конкурс даёт уникальную возможность школьникам внести свой вклад в волонтёрское движение и получить финансовую и информационную поддержку от государства для реализации своих идей.

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