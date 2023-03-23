На ВДНХ стартовал Московский международный салон образования

Организаторы подготовили для участников насыщенную деловую программу

Мастер-классы, презентации и лекции - от ведущих педагогов, представителей бизнеса, руководителей вузов. На ВДНХ стартовал юбилейный 10-й Московский международный салон образования.

Организаторы подготовили для участников насыщенную двухдневную деловую программу. Эксперты обсудят динамику и показатели итоговой аттестации школьников последних лет, перспективы ЕГЭ.

Все желающие также смогут посетить профильные выставки, на которых представлены современные подходы к обучению и воспитанию дошкольников. Также в экспозиции представлено оборудование для учебных заведений.

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