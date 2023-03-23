Собянин: Программа реновации в Измайлово ведется с опережением сроков

Район активно развивается

Новый спортивный комплекс с бассейном построен в районе Измайлово. Там сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города пообщался с юными спортсменами, а также рассказал, как развивается этот район столицы. В частности, уже в ближайшее время в Измайлове откроют новую поликлинику, а ещё досрочно выполнен первый этап программы реновации.

Здесь запросто ходят на руках и выполняют в воздухе сложнейшие пируэты - спортсмены первого Училища олимпийского резерва получили новые залы и теперь готовятся к мировым рекордам.

Теперь в распоряжении юных чемпионов появился новый спорткомплекс - яркий, как олимпийский факел. В огромном корпусе площадью почти шесть тысяч квадратных метров есть удобные залы для хореографии и художественной гимнастики.

Одна из самых востребованных зон спорткомплекса - водная. Два бассейна, построенных по международным стандартам, доступны для всех жителей района. Новый объект района Измайлово осмотрел Сергей Собянин. Оказалось, что у одного из спортсменов сегодня день рождения, и мэр подарил ему свои часы.

"Район Измайлово активно развивается, построен прекрасный спортивный комплекс для училища и для жителей. Закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться половина района, реконструирована детская поликлиника, сейчас реконструкция еще одной поликлиники будет. Измайлово при таком большом объеме домов под реновацию выполняет задачи досрочно. Первый этап, 26 домов, будет переселен в этом году, хотя планировали переселить в 24 году. Район благоустраивается, развивается, молодеет", - заявил Собянин.

Сергей Собянин поручил ускорить открытие взрослой поликлиники в Измайлово. Сюда переедет один из филиалов 191 поликлиники, который пока работает на первом этаже жилого дома. В новом пятиэтажном здании будут получать помощь почти 40 тысяч жителей района.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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