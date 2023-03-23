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В МЧС рассказали, что делать, если провалились под лед

15:02
  • четверг
  • 23 марта 2023

Рыхлый лёд жёлтого цвета самый опасный

Более 22 тысяч профилактических бесед с жителями Москвы провели сотрудники МЧС с начала года для предотвращения происшествий на воде. И это дало свой результат. Ни одного смертельного случая минувшей зимой не зафиксировано.

Весь сезон свыше одной тысячи 100 спасателей, в том числе добровольцев, патрулировали столичную акваторию. Сейчас лёд стал ещё опаснее. В условиях потепления выходить на него категорически нельзя. В МЧС простят родителей следить за детьми, а также напомнили, что рыхлый лёд жёлтого цвета - самый опасный.

Если же человек всё же провалился, главное - не паниковать и действовать строго по правилам.

"Повернуться ровно к тому месту, откуда вы пришли, потому что там уже лед более-менее толстый, вас выдержал, повернуться к этому месту, и небольшими рывками подплыть к кромке льда и такими телодвижениями постараться выбраться на лед", - рассказал Александр Кажуров, инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам главка МЧС по Москве.

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