Медики не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

Ситуация находится на контроле подмосковного Минздрава и Роспотребнадзора

Предварительные анализы не выявили сибирскую язву у пациентов в Подмосковье. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Накануне стало известно о госпитализации двоих пациентов. Их доставили в местную больницу и поместили в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов. Уточняется, что ситуация находится на контроле подмосковного Минздрава и Роспотребнадзора.

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