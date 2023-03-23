Таксист помог принять роды у пассажирки в Подмосковье

Водитель не растерялся

Этот вызов таксист Нуртилек получил в три часа ночи в Раменском. В машину села девушка, и сначала он даже не понял, что она беременна. Миниатюрная, в такой привычной сейчас одежде оверсайз. Да еще и сказала, что едет домой с работы. Но в пути планы поменялись - пассажирка вдруг попросила срочно отвезти её в роддом.

Но доехать до больницы они так и не успели. Роды прошли стремительно - в салоне автомобиля. И пассажирке очень повезло, что Нуртулек не растерялся. Он сам многодетный отец, у него трое детей. Да еще и присутствовал во время родов, и в обморок при этом, признается, не падал.

На свет появилась девочка. И дальше уже Нуртулек повёз маму с новорожденной в роддом. Но по пути встретили машину скорой помощи. Таксисты - люди стрессоустойчивые, и уже, кажется, ко всему привычные. В таких экстренных ситуациях, когда везут беременную женщину в роддом, стараются не паниковать. Но зачастую и им нужна помощь. Вынуждены обращаться за сопровождением к полиции.

А сотрудники Следственного комитета не так давно выручили мужчину, отвозившего жену в роддом и попавшего в ДТП - в кратчайший срок с мигалками доставили их в клинику, где и родился здоровый мальчик.

Роды, бывает, случаются и в автобусе, и в метро. Появиться детям на свет на станциях Электрозаводская, Кузьминки, Марксистская помогали сотрудники метрополитена. Но, главное, где бы это счастливое событие не произошло, везде рядом оказываются неравнодушные люди. И, как и таксист Нуртилек, героями они себя не считают.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"