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На МКАД произошло крупное ДТП

15:06
  • четверг
  • 23 марта 2023

Обошлось без погибших

В столице выясняют причины массового ДТП на МКАД. Авария произошла на внешней стороне кольцевой после развязки с Киевским шоссе накануне поздно вечером.

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, что удар был такой силы, что машины буквально раскидало по проезжей части. Обошлось без погибших, даже госпитализация никому не потребовалась, медицинская помощь участникам ДТП была оказана на месте.

Движение транспорта на этом участке некоторое время было затруднено. Убрать машины с дороги удалось только за полночь.

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