Окаменелости древних организмов нашли на почтовой таможне

Инспекторов заинтересовали странные предметы

Трилобиты в коробке! Окаменелости древних организмов обнаружили на центральной почтовой таможне. Отправили их из Санкт-Петербурга. А получить должны были на Тайване.

Пара древних морских членистоногих была завернута в бумагу и целлофан. А затем упакована в стандартную посылку. Однако рентген на таможенном контроле показал всё. Инспекторов заинтересовали странные, похожие на камни, предметы. Узнать, что это, не составило труда.

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