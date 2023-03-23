В Москве посчитают воробьёв

Их становится все меньше

В столице воробьёв считают! В городе началась перепись этих крохотных птиц - они тоже, можно сказать, москвичи.

Никуда не улетают, стойко переносят сырость и холода. Вот только становится воробьёв в мегаполисе всё меньше. Почему, и сколько их ещё осталось - это и пытаются выяснить сейчас учёные.

Помогают им волонтёры. Они обходят окрестности своих домов или школ, ищут не одиноко шмыгающих по лужам пташек и целые стаи. Всё фотографируют, записывают адрес - в специальную анкету. Процесс требует собранности.

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