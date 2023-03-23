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Путин и султан Омана провели первый с момента установления дипотношений разговор

13:15
  • четверг
  • 23 марта 2023

Лидеры обсудили двусторонние вопросы и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с султаном Омана Хейсамом Бен Тарек Аль Саидом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, это первый разговор двух лидеров с момента установления дипломатических отношений между Оманом и Россией. Разговор состоялся по инициативе оманской стороны.

Путин и Аль Саид обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере. Стороны договорились продолжать личные контакты и диалог на различных уровнях.

"Главы государств также обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе. Президент России поздравил Аль Саида и оманский народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан", - говорится в сообщении Кремля.

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