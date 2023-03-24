Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Весна - пора амбиций

Овны

Еще одна - последняя в марте - важная перемена в зодиаке! Завтра ваша главная планета Марс меняет знак, готовьтесь активно заниматься домашними делами.

Тельцы

Деньги - не самое главное, такую мысль хотят донести до вас звезды. Вам следует смотреть дальше: учиться, постигать мудрые законы жизни, путешествовать.

Близнецы

Приятный ветерок перемен коснется представителей этого знака: Марс завтра покинет ваш знак, где пробыл полгода. Подведите итоги этого периода и найдите, за что себя похвалить!

Раки

Вас ждут два очень активных месяца: завтра в ваш знак переселяется Марс. До 20 мая вы можете серьезно укрепить свои позиции и сделать то, что давно откладывали.

Львы

Открытых действий будет меньше, закрытой информации - больше. Завтра Марс перемещается в предыдущий знак, откуда будет предлагать вам погрузиться в себя.

Девы

Скоро у вас станет гораздо больше поездок, коммуникаций. Не исключено, что где-то вдали от дома вы встретите человека, который изменит ваши взгляды на жизнь.

Весы

Весна - время амбиций? Да, это про вас: Марс начинает активизировать ваш сектор достижений, так что в карьере, бизнесе, учебе грядут перемены.

Скорпионы

Смелый и быстрый Марс пробудит в вас интерес к таким сферам, как учеба, поездки, языки, коммерция. Если хотите изменить свою жизнь - начинайте завтра!

Стрельцы

Вы сможете раздать долги, решить вопросы с наследством или налогами. Возможны и волнующие любовные приключения - яркие, но короткие.

Козероги

Вы при всем желании не сможете остаться в одиночестве - впереди два бурных месяца. У представителей этого знака возникнет немало новых союзов - как деловых, так и романтических.

Водолеи

Марс обещает придать вам мотивации в делах, связанных с вашим здоровьем. Начать худеть, бегать по утрам, ходить в спортзал будет легче, чем раньше.

Рыбы

Творческие представители знака скоро смогут закончить свои зависшие проекты. Многие будут искать развлечений, а некоторые задумаются о рождении или усыновлении детей.

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