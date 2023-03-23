Власти Финляндии сделали исключение для России

Ради продовольственной безопасности

Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений.

МИД страны разрешил перевозку груза, задержанного в порту Котка в связи с санкциями ЕС против России, передает РИА Новости.

"Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности", - говорится в сообщении МИД.

Груз с удобрениями был задержан в порту Котка 9 марта. Власти Финляндии заподозрили, что его часть может быть связана с российским физическим лицом, включенным в станционный список ЕС.

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