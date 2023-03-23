ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Финляндии сделали исключение для России

14:16
  • четверг
  • 23 марта 2023

Ради продовольственной безопасности

Финляндия сделала исключение для транспортировки российских удобрений.

МИД страны разрешил перевозку груза, задержанного в порту Котка в связи с санкциями ЕС против России, передает РИА Новости.

"Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности", - говорится в сообщении МИД.

Груз с удобрениями был задержан в порту Котка 9 марта. Власти Финляндии заподозрили, что его часть может быть связана с российским физическим лицом, включенным в станционный список ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работники порта
Работники порта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.