МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Увеличатся и социальные пенсии

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2024 года в России будет проведена индексация минимального размера оплаты труда на 18,5%.

Вместе с тем с 1 апреля текущего года будут увеличены социальные пенсии. Помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

"Таким образом, всего за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек", - указал глава кабмина (цитата по "Интерфаксу").

Правительство также помогает регионам приводить зарплаты работников бюджетной сферы в соответствие с "майским" указом президента, напомнил Мишустин. Он также добавил, что к 2025 году выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся более чем в 1,5 раза.

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