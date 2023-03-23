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Из горящего завода в Ярославле спасли семь человек

14:48
  • четверг
  • 23 марта 2023

Еще 218 эвакуированы

На территории Ярославского моторного завода вспыхнул пожар.

Инцидент произошел в трехэтажном административном здании по адресу Проспект Октября, 75. Как сообщили в региональном главке МЧС, горит трансформаторное масло на площади 30 квадратных метров.

Пожарные спасли из горящего здания 7 человек, 218 эвакуированы администрацией объекта. В настоящий момент пожар локализован.

В ликвидации возгорания участвуют 15 единиц техники и 52 человека.

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