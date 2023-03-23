Госдолг России составляет 15% ВВП

Государство чувствует себя уверенно в бюджетной сфере

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в ходе выступления в Госдуме в четверг, что небольшой рост государственного долга и краткосрочный дефицит бюджета не представляют угрозы для российской экономики.

"У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо приводить цифры, какой госдолг у недружественных стран. Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%. Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляет нам угрозы", - сказал глава кабмина (цитата по ТАСС).

Как подчеркнул премьер, Россия чувствует себя уверенно в бюджетной сфере.

По словам Мишустина, принятые меры позволили справиться с инфляцией. Сейчас она приближается к целевому уровню 4%. Безработица же находится на историческом минимуме - в декабре она составляла 3,7%, а в январе - 3,6%.

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