"Такого и в советское время не было": Мишустин о рекордном урожае зерновых

Россия с избытком обеспечивает себя основными видами продовольствия

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме в четверг, напомнил, что в 2022 году страна добилась рекордного урожая зерновых - 157 млн тонн.

"Такого не бывало и в советское время", - отметил глава кабмина (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия с избытком обеспечивает себя такими основными видами продовольствия, как зерно, сахар и растительное масло, мясо и рыба.

Как уточнил премьер, сейчас перед правительством стоят задачи по шести ключевым направлениям - усиление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров, укрепление технологического и достижение финансового суверенитета, развитие инфраструктуры, повышение доходов россиян и народосбережение.

Мишустин добавил, что необходимо обеспечить наличие на внутреннем рынке "всех необходимых разработок" и их "полноценное включение в экономический оборот", увеличить выпуск продукции обрабатывающей промышленности, стабилизировать индекс промышленного производства.

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