В Запорожской области российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что потери ВСУ за сутки составили:

На купянском направлении - до 70 военных;

На донецком направлении - более 250 военных;

На краснолиманском направлении - более 80 военных;

На южнодонецком и запорожском направлениях - до 50 военных и гаубицы Д-20 и Д-30;

Кроме того, сообщается, что в Запорожской области российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Ласточкино в ДНР. поражен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО России за сутки уничтожили 16 украинских беспилотников и перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

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