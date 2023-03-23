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Минобороны России представило свежие данные о потерях ВСУ за сутки

15:41
  • четверг
  • 23 марта 2023

В Запорожской области российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что потери ВСУ за сутки составили:

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На купянском направлении - до 70 военных;

На донецком направлении - более 250 военных;

На краснолиманском направлении - более 80 военных;

На южнодонецком и запорожском направлениях - до 50 военных и гаубицы Д-20 и Д-30;

Кроме того, сообщается, что в Запорожской области российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Ласточкино в ДНР. поражен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО России за сутки уничтожили 16 украинских беспилотников и перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

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