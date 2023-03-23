Советник Байдена по нацбезопасности оскорбил российского летчика

Российский МИД отреагировал

После визита Си Цзиньпина в Москву для госсекретаря США настали трудные дни. Соратники по партии тяжело вздыхают, разводя руками. Противники разносят американский внешний курс на чем свет стоит. На слушаниях в Сенате Энтони Блинкену достается от республиканца Линдси Грэма.

"Вы совершили ошибку. Сейчас переломный момент. Китай открыто поддерживает Россию. Они сближаются, подрывают все, что Запад пытается сделать. Вы понимаете это, вы согласны с этим?", - спросил Грэм.

"Я думаю, что их дипломатическая поддержка, их политическая поддержка и, в некоторой степени, материальная поддержка России, безусловно, идет вразрез с нашими интересами в том, чтобы положить конец этой войне справедливым образом", - ответил Блинкен.

Последовавшие за этим традиционные рассуждения о том, что Вашингтон, дескать, приближает мир, вооружая до зубов Киев, прерывают из зала: "Нам нужны мирные переговоры по Украине прямо сейчас. Американский народ не хочет и дальше ощущать себя частью прокси-войны с Россией. Вы должны быть дипломатом, вести переговоры! Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире? Американский народ хочет, чтобы вы вели переговоры, будьте дипломатом, делайте свою работу!".

В дело, конечно, вмешивается полиция, женщину выводят из зала. Но она не успокаивается, говорит, что недавняя 10-минутная встреча Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым была пародией, а не переговорами. Американский дипломат мог бы воспользоваться возможностью обсудить мирное урегулирование, но нет. Вместо этого Вашингтон лишь разжигает конфликт. И буквально толкает Москву и Пекин в объятья друг друга. Республиканцы прямо называют сближение России и Китая главным провалом политики Байдена. Экс-советник Трампа Джон Болтон полагает, что это куда более серьёзный вызов для США, чем украинский конфликт. Сам Трамп уверен, что Америка находится сейчас в нижжей точке своего развития.

С этим согласен и бывший госсекретарь Майк Помпео: "Белый дом допустил стратегическую ошибку. Они позволили Москве и Пекину сблизиться, что представляет огромные риски для США. Экономическое взаимодействие между этими двумя странами повлияет на рабочие места по всей нашей стране".

Упаднические настроения - и в самом Белом доме, о чем сообщают прессе осведомленные источники. Мало того, что при нынешней администрации финансовая система оказалась на грани краха, а инфляция готовится взмыть в космос, так США еще и свое геополитическое влияние теряют. Для страны, живущей исключительно за счет других, в перспективе это может обернуться катастрофой.

"По словам одного из представителей администрации, попросившего не называть его имени, США обеспокоены тем, что их загоняют в угол из-за китайского мирного плана. Китай в союзе с Россией способен доказать другим странам, которые устали от войны и экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в деэскалации. И это сильно ударит по позициям США, особенно в Африке и Латинской Америке", - пишет Bloomberg.

Но и терпение западных союзников США на пределе. Европа не хочет конфликтовать еще и с Китаем. Не случайно премьер-министр Нидерландов заявил, что очень надеется, как и все его коллеги в Старом Свете, на скорый телефонный разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. Более того, Марк Рютте даже вступил в заочный спор с Вашингтоном, отметив, что в мирном плане Пекина есть "полезные пункты".

Об урегулировании, похоже, мечтают и в Праге. Президент Чехии прямо сказал: его страна исчерпала свои возможности помогать Украине: "Чехия помогла Украине с поставками оружия как могла, но у нее больше нет для этого возможностей. Для производства продукции для ПВО и боеприпасов не хватает квалифицированных кадров. Эту проблему в теории можно решить, пригласив украинских рабочих. Но в целом силы на исходе".

Понимая, что ситуация в любой момент может полностью выйти из-под контроля, в Белом доме уже доходит до публичных истерик. Советник президента по нацбезопасности Джон Кирби опустился до того, что назвал российского летчика, который, по мнению Вашингтона, сбил американский беспилотник над Черным Морем, "идиотом".

"Джон, я понимаю Вашу досаду, но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь", - отреагировала Мария Захарова.

Впрочем, как тут сохранять спокойствие, когда, согласно свежему соцопросу, рейтинг одобрения работы Джо Байдена и всей его администрации опустился до рекордных 38 процентов. Это самый низкий уровень за весь президентский срок.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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