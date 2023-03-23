Экономика в условиях санкций: главное из отчета кабмина в Госдуме

С внешним давлением удалось справиться

Выступление Михаила Мишустина решили не регламентировать. Принять участие в заседании по видеосвязи смогли все региональные парламенты. В зал также пригласили представителей делового сообщества, научного и профсоюзов. В каких условиях пришлось работать правительству, Мишустину и объяснять не нужно. Санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.

Мишустин: "Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ. Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни".

Экономика России не просто выстояла, но выходит на траекторию стабильного развития. И уже в следующем году должна полностью адаптироваться к санкционному давлению. От депутатов звучат радикальные предложения: покинуть враждебные организации и идти своим путем.

В 2024-м темпы роста валового внутреннего продукта по прогнозам должны стать выше развитых стран. Чтобы достигнуть такой позитивной динамики, правительством еще в прошлом году были приняты более 300 экстренных мер на общую сумму 8 триллионов рублей. Результат: несмотря на агрессивные внешние обстоятельства, продолжилась реализация нацпроектов. И по большинству из них уровень выполнения близок к 100%.

В некоторых сферах - и вовсе прорыв. Прошлый год стал рекордным по дорожному строительству. Бизнес получил льготных кредитов на 1,5 триллиона рублей. И смог не просто подстроиться под обстоятельства, но и переориентировать логические цепочки. На импортозамещение не жалеют средств из фонда национального благосостояния. И сегодня уже почти 80% зарубежного программного обеспечения, что раньше было нашим уязвимым местом, имеет российские аналоги.

Мишустин: "В авиастроении создаем линейку современных самолетов и вертолетов. В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трёх месяцев".

Санкционное давление не помешало правительству сохранить в приоритете повышение качества жизни и благополучия граждан. Чуть более чем за полгода дважды поднимали прожиточный минимум и МРОТ, индексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. Ежемесячную выплату расширили на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет.

Свежее предложение от фракции ЛДПР озвучил Леонид Слуцкий: "Нам необходимо вводить больше ясельных групп для детей от полутора месяцев до 2 лет. Нужно, чтобы женщины имели возможность совмещать материнство с карьерой в наше не совсем простое время".

Материнский капитал вырос на 12%. Выплата за первого ребенка - почти 600 тысяч рублей, за второго - почти 800. Теперь родители могут оплатить ими учебу детей, в том числе в частных учреждениях. Одним из самых волнующих общество вопросов в сфере образования остается единый госэкзамен.

Мишустин: "Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть? То, что ребята из дальних уголков, из сел, из деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы, университеты. Это очень важно. Это именно то, что дает такой социальный лифт. И конечно, надо все серьезно взвесить, оценить. Поэтому, если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать".

В течение нескольких месяцев начнет работать специальный государственный фонд. Его главной задачей станет адресная помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Новые регионы интегрируются во все российские социальные программы. В самое ближайшее время будет рассмотрен законопроект о создании там свободной экономической зоны. Задача - за восемь лет вывести ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области на общероссийский уровень по всем показателям.

Традиционно критикующий правительство лидер КПРФ Геннадий Зюганов на этот раз сравнил кабмин Мишустина со спецназом: "Сегодня перед нами стоит всеми, независимо от партийной принадлежности, национальности и вероисповедания, главная задача - обеспечить победу. Я еще раз хочу поблагодарить премьер-министра, министров и всех депутатов. Сегодня как никогда требуется сплочение общества и единство. Нам нужна одна победа. Мы за ценой не постоим".

Напряженный, но публичный и открытый диалог длился 4 часа 20 минут. Это самый ранний отчет правительства перед парламентом. До этого премьеры выступали на Охотном Ряду ближе к концу апреля, а то и в мае. Хотя доклад главы кабмина - это отправная точка для других структур. Например, Минфина. При подготовке их отчета об исполнении бюджета за предыдущий год. Бывало, что такие документы поступали в Государственную думу аж осенью. Но правительство Мишустина задает иные стандарты работы.

Конструктивное и оперативное сотрудничество двух ветвей власти: законодательной и исполнительной. Это отмечают представители всех парламентских фракций.

"Главный итог работы правительства за 3 года - это создание того механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы. Главный итог - это то, что сегодня от идеи до ее проработки, реализации в законе, реализации в жизни проходят недели, а то и дни", - отметил Андрей Макаров, председатель комитета Государственной лумы по бюджету и налогам.

Отчет премьер-министра перед парламентом получил одобрение всех фракций. В финале Мишустин извинился перед теми депутатами, на чьи вопросы ответить не успел. И пригласил их в правительство для продолжения общения.

Лилия Акиньшина, Станислав Ильин, Андрей Талалай, Даниил Гималов, "ТВ Центр"

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