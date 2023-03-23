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Ракета "Союз" вывела на орбиту российский военный спутник

21:33
  • четверг
  • 23 марта 2023

Пуск был произведен с космодрома "Плесецк"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" сегодня успешно вывела на орбиту российский военный спутник. Об этом рассказали в Минобороны.

Пуск произведен с космодрома "Плесецк". Отмечается, что подготовительные работы, сам старт и выведение аппарата на целевую орбиту прошли в штатном режиме.

Наземные средства космических войск ВКС уже приняли спутник на управление. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют исправно.

Новый пуск российской ракеты стал пятым в текущем году.

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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а"
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