Очаги локализованы: что известно о вспышке сибирской язвы в Чувашии

Заболели два жителя деревни, которая сейчас закрыта на карантин

Небольшая чувашская деревня Старое Акташево теперь - зона отчуждения и очаг грозной инфекции. У единственной дороги - пункты ветеринарного контроля. Инспекторы досматривают каждый автомобиль, а после отправляют на дезинфекцию.

Всю деревню закрыли на карантин после того, как двое жителей заразились, казалось бы, побежденной и забытой инфекцией - сибирской язвой. Один из мужчин в своем подсобном хозяйстве забил зараженного быка, ему помогал сосед, позже оба попали в больницу.

"У нас заражение непосредственно людей произошло при контакте с зараженным мясом. У них, значит, были то ли какие-то порезы, то ли раны. И вот при обработке непосредственно мяса они и заразились", - сказал Александр Шакин, руководитель государственной ветеринарной службы Чувашской Республики.

При контактном способе передачи инфекции на коже появляются темные пятна и нарывы, заболевание развивается стремительно - с высокой вероятностью летального исхода, если не обратиться за помощью при первых же признаках. Медики выявили круг общения заболевших - более 130 человек, все находятся дома под постоянным наблюдением. Другая сложность - найти уже проданное зараженное мясо, а реализовали около полутонны. Хозяева не говорят, кто покупатели.

"Были обнаружены хвост, копытца. При проведении ПЦР-теста была установлена сибирская язва. Сейчас стоит очень большая проблема - надо это мясо найти, чтобы оно не попало на прилавки. особенно в детские учреждения, школьные учреждения, в столовые", - продолжил Шакин.

Специалистам предстоит выяснить и причину заражения животного - бактерии возбудителя могли содержаться как в корме, так и в самой почве. Очевидна и вина фермера, который не вакцинировал животное.

"В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял мероприятия, направленные на предупреждение распространения болезней животных. В том числе не проводил профилактические прививки и с 2022 года не вакцинировал животных против сибирской язвы", - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

По факту заражения сибирской язвой возбуждено уголовное дело, сейчас оно в статусе особо важных. В соседних с Чувашией регионах внимательно следят за развитием ситуации в республике, усилен ветеринарный контроль.

"С учетом принятых мер рисков для заражения мы не видим. Было предложение со стороны Госветслужбы о введении на территории данного населенного пункта режима ЧС - чрезвычайной ситуации локального характера. Сейчас вырабатывается комплекс мер, чтобы на постоянной основе в течение ближайших 20 дней мониторить ситуацию и оперативно предпринимать меры", - рассказал Алексей Иванов, глава Цивильского муниципального округа.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают - очаги сибирской язвы локализованы, распространения опасной болезни не будет. Сообщалось о двух случаях подозрения на инфекцию в Подмосковье, но предварительные анализы у двоих мужчин отрицательные.

Наталья Тарасова, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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