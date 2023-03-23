Путин учредил медаль "За храбрость"

Опубликован соответствующий указ

Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль "За храбрость".

Ей будут награждать россиян, проявивших мужество в бою или при поддержании мира и безопасности, следует из текста документа.

"Медалью "За храбрость" могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства", - уточняется в указе.

Новая награда будет третьей в перечне российских медалей - после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"