ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин учредил медаль "За храбрость"

16:29
  • четверг
  • 23 марта 2023

Опубликован соответствующий указ

Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль "За храбрость".

Шойгу наградил летчиков, сопровождавших американский беспилотник
На передовой наградили танкистов

Ей будут награждать россиян, проявивших мужество в бою или при поддержании мира и безопасности, следует из текста документа.

"Медалью "За храбрость" могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства", - уточняется в указе.

Новая награда будет третьей в перечне российских медалей - после медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медали "За отвагу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и военнослужащие
Владимир Путин и военнослужащие
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.