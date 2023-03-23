Собянин: В этом году в рамках реновации будет демонтировано 200 расселённых домов

Уже снесены 46 построек

В Москве в этом году будут демонтированы 200 расселенных ранее домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 100 жилых домов построим на месте снесенных или готовых к сносу зданий. В этом году демонтируем 200 расселенных домов старого жилого фонда. Уже снесены 46 построек", - написал мэр.

Больше всего старых домов в Юго-Восточном, Восточном и Западном административных округах Москвы, отметил мэр. На их месте появятся примерно 2,3 млн кв. м современного и удобного жилья по программе реновации.

"В новых квартирах будут жить около 80 тыс. москвичей", - заключил Собянин.

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