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Минздрав: очаги сибирской язвы в России локализованы

17:03
  • четверг
  • 23 марта 2023

Дальнейшего распространения заболевания не ожидается

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ответил на вопрос о случаях сибирской язвы в стране.
Медики не подтвердили сибирскую язву у двух пациентов в Подмосковье

"Все локализовано", - сказал глава Минздрава, которого цитирует "Интерфакс".

Он добавил, что дальнейшего распространения заболевания не ожидается.

Ранее в Чувашии были госпитализированы два человека с сибирской язвой.

Сибирская язва - опасная инфекционная болезнь. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве 50 и более лет. В 95% случаев протекает в кожной форме - болезнь начинается с лихорадки, а затем на коже в месте проникновения микроба появляются язвы. При отсутствии соответствующего лечения кожной формы летальность составляет 10-20%.

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