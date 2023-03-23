Железнодорожную часть Крымского моста полностью запустят к лету

Сейчас поезда ходят только по одному пути

Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста будет запущено уже к началу лета. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас поезда ходят только по одной части моста.

Он напомнил, что президентом поставлена задача запустить железнодорожную часть до 1 июля, однако ожидается, что это удастся сделать раньше.

Ранее Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже завершен, пишет РИА Новости.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны проходящего по железнодорожной части моста грузового поезда. В результате теракта обрушились два пролета автомобильной части, идущей в сторону полуострова. В 23 февраля открылось движение по обеим частям.

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