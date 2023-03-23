Начался прием заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Подать заявку можно до 10 мая

В столице 20 марта начался прием заявок на конкурс авторских экскурсий "Покажи Москву!". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Участникам предлагают на выбор пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Маршрут может быть любым: пешеходным, велосипедным или, например, по мотивам художественных произведений.

"Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района. Автором может стать как профессиональный гид, так и обычный горожанин, который увлекается историей и архитектурой", — отметила Сергунина.

Подать заявку и предложить свой вариант экскурсии можно до 10 мая на сайте проекта.

По итогам конкурса определят 17 победителей: 10 выберет экспертное жюри, еще семь — участники проекта "Активный гражданин". Результаты объявят в июле этого года.

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