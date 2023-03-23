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Объявлен сбор средств для завершения возведения мемориального комплекса "Курская битва"

18:11
  • четверг
  • 23 марта 2023

Первую очередь комплекса планируется открыть 23 августа 2023 года

В Курской области в поселке Поныри начато строительство мемориального комплекса "Курская битва". Это всенародный проект, благодаря которому будет увековечен героический подвиг советских солдат. С инициативой его создания выступили ветераны и их потомки.

Первую очередь мемориального комплекса планируется открыть 23 августа 2023 года - в день празднования 80-й годовщины Победы в Курской битве. Вторая очередь будет открыта 9 мая 2025 года - в день празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориальный комплекс "Курская битва" станет историческим наследием для наших потомков. Внести свой вклад в дело увековечения памяти предков, отдать дань уважения мужеству, героизму и подвигу участников Великой Отечественной войны может каждый!

Правительство Курской области объявило сбор средств, которые будут использованы для завершения возведения мемориального комплекса "Курская битва". 

Пожертвование можно сделать следующими способами:

1) безналичным перечислением на расчетный счет Фонда по следующим реквизитам:

Фонд развития Курской области
Курское отделение №8596 ПАО "Сбербанк"
№ счёта 40703810933000000417
ИНН 4632253162
БИК 043807606
Корр. счёт 30101810300000000606
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса "Курская битва"

2) Переводом из личного кабинета Сбербанк Онлайн.

3) Переводом по QR-коду с помощью мобильного приложения банка.

 

 

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Мемориальный комплекс "Курская битва"
Мемориальный комплекс "Курская битва"
Объявлен сбор средств для завершения возведения мемориального комплекса "Курская битва"
Объявлен сбор средств для завершения возведения мемориального комплекса "Курская битва"
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