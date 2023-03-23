Российские войска продолжают штурм авдеевского укрепрайона

Только за сутки удалось продвинуться сразу на семь километров

Расчеты РСЗО "Град" освобождают для российских штурмовых отрядов подходы к Авдеевке. Под прикрытием артиллерии наши военные продвигаются к южной и северной окраинам города. Сейчас крайне важно перерезать ключевую транспортную артерию - дорогу, которая связывает украинскую группировку с центром. Подразделения занимают позицию и незамедлительно наносят удар.

Штурм авдеевского укрепрайона идет стремительно. Только за сутки российские формирования смогли прорвать оборону и продвинуться вглубь сразу на семь километров. С юга наши отряды наступают сразу по двум направлениям - в сторону Первомайского и Северного.

Еще большие потери украинские националисты несут в районе Артемовска, где идут ожесточенные боестолкновения. Добровольческие отряды практически зачистили промзону и продолжают выдавливать врага. На подступах к городу работают артиллерийские расчеты. В том числе - дальнобойных гаубиц "Гиацинт-Б". Операторы беспилотников ведут разведку позиций противника, а после работы артиллерии фиксируют попадание.

"Гиацинты" нередко сравнивают со снайперскими винтовками - с их помощью удается поразить практически любой вражеский объект на расстоянии до 30 километров. На этот раз целью становится техника ВСУ, которой здесь и так остается крайне мало.

Благодаря слаженной работе наших подразделений накануне удалось взять опорный пункт ВСУ в районе села Спорное. Российская артиллерия и авиация работает по всему фронту. На запорожском направлении за последние пять дней наши силы отразили две попытки прорыва украинских националистов.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих".

Покидая позиции, украинские боевики продолжают носить удары по населенным пунктам. Бьют в том числе по Макеевке и Донецку. Сегодня менее чем за полчаса ВСУ выпустили по городу восемь снарядов. Впрочем, подобное поведение националистов в отношении мирных жителей - дело обычное. Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор Андрею Найдёну и Даниле Коленову. Оба признали, что, находясь в Мариуполе, открыли огонь на поражение по мирным жителям. Каждого военного преступника приговорили к 25 годам лишения свободы.

Несмотря на постоянные обстрелы, сотрудники погранслужбы не прекращают работу даже в самых горячих точках фронта. В коробках - посылки и письма из дома и воспитанников военных училищ. В том, что победа - за Россией, здесь никто не сомневается. Многие освобожденные территории постепенно возвращаются к спокойной жизни.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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