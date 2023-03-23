"Барселону" заподозрили в подкупе судей

УЕФА начал расследование

Дисциплинарно-этическая инстанция УЕФА назначила инспекторов для расследования в отношении футбольного клуба "Барселона", сообщается на сайте организации.

Как считают в прокуратуре, в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре более 7 млн евро. Сам он говорил, что это была плата за консультации по судейству.

Представители клуба отрицают нарушения.

Если вина Барселоны будет доказана, клубу могут запретить участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В настоящий момент "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский "Реал" на 12 очков.

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