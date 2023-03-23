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В британском парламенте заблокируют TikTok

19:29
  • четверг
  • 23 марта 2023

Ради кибербезопасности

В здании британского парламента будет запрещено использование основанной в Китае социальной сети TikTok, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя законодательного органа.

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"Кибербезопасность является основным приоритетом для парламента. Тем не менее, мы не комментируем конкретные детали наших мер контроля за обеспечением кибербезопасности и физической безопасности, политику в этом направлении или возникающие инциденты", - сказал он.

Уточняется, что TikTok будет заблокирована на всех парламентских устройствах и в парламентской сети. Ранее пресс-служба TikTok выразила разочарование ужесточением подхода к социальной сети со стороны Лондона.

Международная версия TikTok - сервиса для размещения коротких видеороликов - была запущена в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance.

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