В британском парламенте заблокируют TikTok

Ради кибербезопасности

В здании британского парламента будет запрещено использование основанной в Китае социальной сети TikTok, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя законодательного органа.

"Кибербезопасность является основным приоритетом для парламента. Тем не менее, мы не комментируем конкретные детали наших мер контроля за обеспечением кибербезопасности и физической безопасности, политику в этом направлении или возникающие инциденты", - сказал он.

Уточняется, что TikTok будет заблокирована на всех парламентских устройствах и в парламентской сети. Ранее пресс-служба TikTok выразила разочарование ужесточением подхода к социальной сети со стороны Лондона.

Международная версия TikTok - сервиса для размещения коротких видеороликов - была запущена в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance.

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