"Громить как преступников": Медведев зачитал оборонщикам телеграмму Сталина

Замглавы Совбеза напомнил, чем заканчивался в 41-м году срыв гособоронзаказа

Дмитрий Медведев во время заседания Военно-промышленной комиссии зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина. Видео зампред Совбеза России опубликовал в своем Telegram-канале.

В телеграмме от 17 сентября 1941 года Сталин обращается к руководителям Челябинского тракторного завода и обещает "громить их как преступников", если они окажутся "нарушителями долга перед Родиной".

"Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали", — зачитал Медведев телеграмму.

По словам замглавы Совбеза, обращение Сталина — это доказательство того, что "идеальным не бывает никакое производство, никакая организация", однако обязательства должны складываться "не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано". Медведев призвал запомнить слова генералиссимуса.

"Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило", — заключил он.

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