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World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

20:18
  • четверг
  • 23 марта 2023

Но российских спортсменов все равно не пустят на соревнования

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстанавливает членство в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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"Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации", - сказал президент World Athletics Себастьян Коу (цитата по ТАСС).

Как добавил Коу, ВФЛА выполнила 35 специальных условий восстановления.

ВФЛА лишили членства в международной федерации на фоне допингового скандала в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Вместе с тем российские спортсмены все равно не смогут принимать участие в соревнованиях World Athletics. Совет организации вынес соответствующий запрет из-за ситуации на Украине.

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