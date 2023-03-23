World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

Но российских спортсменов все равно не пустят на соревнования

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстанавливает членство в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации", - сказал президент World Athletics Себастьян Коу (цитата по ТАСС).

Как добавил Коу, ВФЛА выполнила 35 специальных условий восстановления.

ВФЛА лишили членства в международной федерации на фоне допингового скандала в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Вместе с тем российские спортсмены все равно не смогут принимать участие в соревнованиях World Athletics. Совет организации вынес соответствующий запрет из-за ситуации на Украине.

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