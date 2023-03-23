Илью Варламова признали иностранным агентом

А также юриста Павла Чикова

Министерство юстиции расширило список иностранных агентов. В него включили блогера Илью Варламова и юриста Павла Чикова.

Как сообщили в ведомстве, Варламов распространял недостоверную информацию о действиях российских властей, а также получал поддержку от иностранных источников.

Чиков также распространял недостоверную информацию о действиях властей и участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов.

В список иноагентов также попали политолог Руслан Айсин, журналист Богдан Бакалейко, Светлана Лада-Русь (Пеунова) и объединение "Парни Плюс".

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