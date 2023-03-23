Блинкен заявил, что Россия не готова к "значимому дипломатическому взаимодействию"

Вашингтон выступает за "прочный и справедливый мир"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "отчаянно хочет видеть мир" на Украине, но это должен быть "прочный и справедливый мир".

"Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не видели таких признаков", - добавил глава Госдепа (цитата по ТАСС).

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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