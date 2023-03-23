МК: Роман Костомаров перенес еще одну операцию

Фигуристу ампутировали пальцы левой руки

Появились новые данные о состоянии Романа Костомарова. Как выяснили журналисты "МК", фигуристу ампутировали пальцы левой руки.

По словам источника издания в больнице, операция была необходима, поскольку у Костомарова пальцы уже начали чернеть, что указывает на гангрену. Если не ампутировать пальцы, процесс может перейти на кисть.

Состояние фигуриста оценивается как стабильно тяжелое. Тем не менее, он дышит и ест самостоятельно. Но, по словам источника, ведет себя Костомаров, когда в сознании, порой агрессивно. "Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек все понимает, понимает, что с ним", - сказал собеседник издания.

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