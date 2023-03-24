Вандализм или экоактивизм: зачем европейцы нападают на картины

То, что раньше считалось вандализмом, сегодня борьба за светлое будущее

Нам бы клей покрепче и краску потемнее! В просвещенной Австрии скандал. Директор Всемирного музея в Вене Джонатан Файн подсчитал: этнографическую экспозицию посещают в среднем 216 человек в день. Жалеют прижимистые австрийцы 16 евро за билет. Чтобы поддержать очаг культуры, руководитель решил выкроить из бюджета скромные 7,5 тысяч евро на сотрудничество с экоактивистами.

Это тоже Вена, другой музей. Там экоактивисты сами вступили в плотную коллаборацию непосредственно с произведением искусства, облив чёрной краской картину Густава Климта "Жизнь и смерть". Телерепортажи и тысячи откликов в интернете обеспечены. Как это влияет на климат? Да никак. Зато музею реклама и поток посетителей.

То, что раньше считалось откровенным вандализмом, сегодня борьба за светлое будущее и насквозь зелёные идеи. В Берлине активные граждане поливают чем-то похожим на нефть памятник основным правам, закрепленным в конституции. Посыл такой - не до прав сегодня, пока нефть сжигают, отравляя мир. Правда, тут вышло неловко. Оказалось, автор памятника - еврей. И запахло антисемитским скандалом

Горластая девица с нездоровым блеском в глазах, которая при виде телекамер начинала выкрикивать отрепетированные лозунги, школу так и не окончила. Не до того было. Рассказывала телеканалам и участникам разных конференций, как её детства лишили мироеды, и до чего планету довели капиталисты проклятые.

Журналисты, правда, заинтересовались, сколько заработал семейный "Фонд Греты Тунберг", которому принадлежит несколько брендов. Оказалось, от 3 до 6 миллиардов евро! Так она ж планету спасает, её на руках носить надо. Это раньше недоучку с ментальным расстройством высекли и отправили бы принудительно в школу получать аттестат. Сейчас времена другие. Хельсинкский университет избрал Грету Тунберг почётным доктором факультета теософии. Она и слова такого не знает. Зато её знает весь мир.

Мы, конечно, все за зелёные лужайки и чистый воздух. Только зачем картины краской обливать и поганить памятники архитектуры? Как, например, в Милане, где активисты залили краской знаменитый театр Ла Скала. Не нужны нам ни искусство, ни образование. Нам бы клей покрепче.

А если вы подумали, что это обыкновенный вандализм, ошиблись. В действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"